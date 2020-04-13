Ограничения на въезд и помощь химзащиты. Новые меры профилактики коронавируса в ЦФО

Одной из мер профилактики распространения коронавируса в регионах является введение ограничений на отдельных территориях и в учреждениях. Так, в городе Вязьме Смоленской области с 18:00 мск 12 апреля и по 30 апреля ограничивается въезд и выезд граждан, которые не имеют регистрации по месту жительства. Эта мера введена по указу губернатора Алексея Островского после того, как коронавирусная инфекция была выявлена у одного из сотрудников Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионах Центрального Федерального округа за исключением Москвы и Московской области составило 961 человек. По данным на 12 апреля, в Брянской области с начала пандемии коронавируса заразились 142 человек, Рязанской - 89, Ивановской - 86, в Тульской - 85, во Владимирской - 84, Тверской - 75, Липецкой - 69, Воронежской - 60, Курской - 58, Тамбовской - 48, Орловской и Калужской - по 34, Белгородской - 31, Ярославской - 27, Смоленской - 21, Костромской - 18.

ТАСС, 13 апреля. Власти регионов Центрального федерального округа (ЦФО) вводят новые меры профилактики коронавирусной инфекции, так, в Тверской области ограничили въезд в Удомлю, где расположена атомная электростанция, в Курской области военные подразделения химзащиты помогли с дезинфекцией на скорой помощи, а во Владимирской области региональное отделение "Единой России" передало в больницы нескольких городов, где находятся пациенты с коронавирусом, защитные костюмы для медиков. К тому же, депутаты Владимирского заксобрания предложили учредить медаль "Медицинская доблесть" для медработников, работающих в условиях риска, в том числе в ситуации с коронавирусом.

Аналогичные меры предприняты в Тверской области - с 08:00 мск 13 апреля ограничен въезд на территорию Удомельского городского округа, где расположена Калининская атомная электростанция (АЭС), граждан, не имеющих регистрации по месту жительства. "При въезде на территорию граждане обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию. Такие ограничительные меры связаны с обеспечением здоровья сотрудников и безопасности на стратегическом объекте", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В Курской области также ввели ограничения на въезд до 30 апреля в Курчатов и Железногорск - города, где располагаются Курская атомная электростанция и Михайловский горно-обогатительный комбинат. Въехать в города могут прописанные там жители, а также сотрудники предприятий.

Жителям Брянской области, где подтверждено 142 случая заражения, с 13 апреля и на весь срок сохранения в регионе режима повышенной готовности запретили посещать богослужения в культовых учреждениях, независимо от конфессии. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области, сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе. Также с понедельника закрыты для посещения все кладбища, за исключением случаев захоронения, но в процессии могут участвовать не более 10 человек.

Такая же мера по ограничениям работы религиозных учреждений с понедельника и по 20 апреля введена во Владимирской области, не исключается возможность продления этого срока.

Помощь медработникам

Работникам обсерватора, развернутого на базе комплексного реабилитационного центра во Владимире, по распоряжению губернатора Владимира Сипягина установили выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии. Врачи получат 80% от суммы среднемесячного дохода за 9 месяцев 2019 года, средний медперсонал - 40%, другие работники - 20%. А группа депутатов областного заксобрания внесла законопроект об учреждении медали "Медицинская доблесть" для работников, проявивших "самоотверженность и безмерное мужество", работая в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, в том числе в условиях пандемии.

В Курской области сводный расчет подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа (ЗВО) после обращения властей помог со спецобработкой машин скорой медицинской помощи городских больниц Курска. "Особое внимание уделяется обработке дезинфицирующим раствором дверей, ручек, носилок и каталок, которые чаще всего используются в машинах скорой помощи для перевозки граждан с признаками вирусных заболеваний", - отметили в пресс-службе ЗВО.

Более 1,32 тыс. защитных костюмов передали регионального отделения "Единой России" в больницы Владимирской области, где уже принимают больных коронавирусом, средства защиты получили лечебные учреждения Мурома, Петушков, Коврова и Гусь-Хрустального, больница во Владимире. Костюмы закупали на средства специального фонда, средства в который перечисляют члены партии, уже собрано более 5 млн рублей.

Поддержка бизнеса

Для поддержки участников федерального проекта "Гастрономическая карта России", который объединяет более 40 регионов страны, включая Московскую, Владимирскую, Костромскую, Ивановскую, Рязанскую, Ярославскую, Тульскую области, на официальных страницах проекта стартовала акция продвижения сервисов доставки и кулинарных онлайн мастер-классов от региональных шеф-поваров. Такая форма работы должна поддержать рестораны, гостиничные комплексы, фермы, маленькие производства, многие из которых являются достопримечательностями в сфере гастрономического туризма. "Огромное количество участников нашего проекта "Гастрономическая карта России" уже сошли с дистанции и были вынуждены законсервировать свои рестораны и отели. "Гастрономическая карта России" инициировала акцию поддержки именно для тех предприятий отрасли туризма, которые составляют ее базис, без них ни о каком дальнейшем развитии внутреннего и въездного туризма не может быть и речи", - отметила автор-методист и координатор проекта Екатерина Шаповалова.

В Белгородской области губернатор региона Евгений Савченко с 13 апреля разрешил работу рынков, парикмахерских, маникюрных салонов, сняты ограничения на работу химчисток, сервисных центров по ремонту бытовой техники, станций технического обслуживания автомобилей, магазинов запасных частей как для автомобилей, так и для бытовой техники. Кроме того, глава региона расширил круг организаций, которые могут претендовать на рассрочку по уплате аренды на два года. Ранее в список входили представили девяти сфер, теперь правом на помощь могут воспользоваться все компании, закрытые из-за пандемии, отметили в пресс-службе правительства региона.