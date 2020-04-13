Глава Прикамья поручил оказать помощь жителям региона, пребывающим за границей

ТАСС, 13 апреля. Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил поддержать жителей региона, вынужденно остающихся за границей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

"У туристов уже закончились личные деньги на проживание и питание. Поэтому по поручению Дмитрия Махонина сегодня из краевого фонда соцподдержки из средств, собранных на борьбу с коронавирусом, туристам в Таиланде перечислят деньги для жизни в Бангкоке до 16 апреля", - говорится в сообщении.

Ранее к Махонину обратилась группа туристов, которая не может вернуться из Таиланда домой. После подключения к решению вопроса краевых властей, они смогут добраться до страны на самолете сообщением Бангкок - Казань - Уфа. После пребывания на карантине в Уфе в течение двух недель их доставят в Пермский край.