{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Российские врачи, помогающие Италии и Сербии, обсудили свою работу в ходе видеоконференции

В ней также приняли участие ведущие специалисты Военно-медицинской академии Минобороны

БЕРГАМО, 13 апреля. /ТАСС/. Российские военные врачи в Италии и Сербии обсудили медицинские аспекты оказания помощи в борьбе с коронавирусом в ходе телемоста между лечебными заведениями двух стран. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По информации ведомства, в видеоконференции также участвовали ведущие специалисты Военно-медицинской академии Минобороны России, которые провели консультации с российскими специалистами в Италии и Сербии.

Как рассказали в Минобороны, подполковник Александр Юманов, возглавляющий группу российских медицинских специалистов Минобороны РФ в Бергамо, сообщил, что на базе полевого госпиталя силами российских врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточное дежурство. На лечении в госпитале находится 23 пациента, которым российские и итальянские врачи оказывают помощь, восемь пациентов, у которых болезнь протекала в легкой форме, были успешно вылечены и выписаны из госпиталя. С 14 апреляв госпитале заработает терапевтическое отделение на 12 коек.

В свою очередь старший группы медицинских специалистов Минобороны РФ в Сербии полковник Рустам Аминьев рассказал, что российские врачебно-сестринские бригады привлекаются для оказания медицинской помощи, а врачи-эпидемиологи - для помощи в организации противоэпидемических мероприятий в лечебных организациях. Работа ведется в здравницах, больницах, военных госпиталях, в том числе в изоляторах, которые развернуты для лиц с положительной пробой, но без клинических проявлений.

"Видеоконференции с участием ведущих специалистов Военно-медицинской академии Минобороны России, военных медиков в Италии и Сербии планируется проводить на регулярной основе для оказания взаимной консультативной помощи, обсуждения возникающих вопросов и обобщения опыта", - подчеркнули в министерстве.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Вывозной рейс Рим - Москва для россиян организован 15 апреля
Посольство РФ в Италии сообщило, что этот платный рейс предназначен для вывоза граждан, проживающих в Москве и в Московской области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС