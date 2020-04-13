Российские врачи, помогающие Италии и Сербии, обсудили свою работу в ходе видеоконференции

БЕРГАМО, 13 апреля. /ТАСС/. Российские военные врачи в Италии и Сербии обсудили медицинские аспекты оказания помощи в борьбе с коронавирусом в ходе телемоста между лечебными заведениями двух стран. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

По информации ведомства, в видеоконференции также участвовали ведущие специалисты Военно-медицинской академии Минобороны России, которые провели консультации с российскими специалистами в Италии и Сербии.

Как рассказали в Минобороны, подполковник Александр Юманов, возглавляющий группу российских медицинских специалистов Минобороны РФ в Бергамо, сообщил, что на базе полевого госпиталя силами российских врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточное дежурство. На лечении в госпитале находится 23 пациента, которым российские и итальянские врачи оказывают помощь, восемь пациентов, у которых болезнь протекала в легкой форме, были успешно вылечены и выписаны из госпиталя. С 14 апреляв госпитале заработает терапевтическое отделение на 12 коек.

В свою очередь старший группы медицинских специалистов Минобороны РФ в Сербии полковник Рустам Аминьев рассказал, что российские врачебно-сестринские бригады привлекаются для оказания медицинской помощи, а врачи-эпидемиологи - для помощи в организации противоэпидемических мероприятий в лечебных организациях. Работа ведется в здравницах, больницах, военных госпиталях, в том числе в изоляторах, которые развернуты для лиц с положительной пробой, но без клинических проявлений.

"Видеоконференции с участием ведущих специалистов Военно-медицинской академии Минобороны России, военных медиков в Италии и Сербии планируется проводить на регулярной основе для оказания взаимной консультативной помощи, обсуждения возникающих вопросов и обобщения опыта", - подчеркнули в министерстве.