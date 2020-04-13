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Пандемия коронавируса нового типа

Всемирный банк выделит Украине $135 млн на медицину и борьбу с пандемией

Из этой суммы $50 млн пойдет на пополнение госбюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) предоставит Украине кредит в размере $135 млн на реформирование системы здравоохранения и борьбу с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила в понедельник на своей странице в Facebook Национальная служба здоровья Украины (НЗСУ), правительственный орган, в сферу деятельности которого входит финансирование системы государственной медицины.

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"Украина получит $135 млн от Всемирного банка на модернизацию сектора здравоохранения и искоренение эпидемии COVID-19, - сообщает НСЗУ. - Такое решение было принято во время переговоров официальных делегаций Украины и Всемирного банка".

Из этой суммы $50 млн пойдет на пополнение госбюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения, $35 млн - на меры по защите населения и борьбу с распространением коронавирусной инфекции, $45 млн - на покупку современного оборудования для чрезвычайной медицинской помощи в регионах Украины.

Средства будут предоставлены в качестве дополнительного финансирования проекта по улучшению здоровья, осуществляемого Министерством здравоохранения Украины при поддержке ВБ с 2015 года. Как сообщалось ранее, этот проект Всемирного банка предусматривал предоставление Киеву займов на $2 млрд на реформирование системы здравоохранения.

По данным Минздрава, число зараженных коронавирусом на Украине по состоянию на утро понедельника составило 3102. В понедельник Верховная рада приняла изменения в бюджет Украины на 2020 год и создала фонд для борьбы с коронавирусом на сумму в 64,7 млрд гривен ($2,3 млрд).

Теги
УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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