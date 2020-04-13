В Петербурге случаи коронавируса выявили в пансионате для пожилых и ПНИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Случаи заражения новым коронавирусом выявили более чем в десяти больницах и клиниках Санкт-Петербурга, а также в пансионате для пожилых и психоневрологическом интернате. Об этом сообщил в понедельник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в еженедельном обращении к горожанам на " Радио России ".

"Сегодня не принимают пациентов два роддома, две поликлиники и офис врачей общей практики. Полностью выведен из строя НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена и еще две городские больницы. Вирус занесен в один из психоневрологических интернатов и пансионат, где обеспечивают уход за пожилыми людьми. Не на полную мощность работают онкологический центр в Песочном и еще 10 больниц и клиник, где мы были вынуждены закрыть целый ряд отделений. Некоторые стационары оказались на карантине из-за преступной беспечности или самонадеянности тех, кто, казалось бы, знает о болезни все, кто пренебрег правилами и стал источником заражения", - сказал губернатор.

В пресс-службе городского комитета по социальной политике ТАСС уточнили, что в подведомственных комитету учреждениях "были подтверждены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией", но конкретные учреждения не назвали.

"Проживающие ранее находились на лечении в медицинских учреждениях в связи с различными заболеваниями. Заболевшие были госпитализированы. В данных учреждениях проведены все необходимые обследования получателей социальных услуг и сотрудников, дополнительная дезинфекция, введен карантин. В настоящее время все получатели социальных услуг возвращаются в стационары из медучреждений только после проведения тестирования, подтверждающего отсутствие коронавируса", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в связи с выявлением случаев коронавируса или из-за подозрения на заражение ввели ограничения Покровская, Александровская, Введенская больницы, больница Святого Георгия и больница № 38 им. Семашко. Аналогичные меры приняты в родильных домах № 10 и № 16, а также в Клинике высоких медицинских технологий им. Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета.

Ситуация с коронавирусом

"Санкт-Петербург пока удерживается от наихудшего сценария, но ситуация усложняется", - отметил губернатор. Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 678 человек, за последние сутки зафиксирован 121 новый случай. Выздоровели 78 человек, умерли четыре пациента с положительным результатом теста на коронавирус.