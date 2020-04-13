В Нижегородской области ГАЗ проверили после возникновения очередей на проходных завода

ТАСС, 13 апреля. В Нижегородской области составили протокол по факту нарушения управляющей компанией "Группы ГАЗ" эпидемиологических требований, принятых в связи с ситуацией с коронавирусом, материалы передадут в суд, сообщается на сайте правительства региона.

В понедельник Горьковский автомобильный завод возобновил работу. В СМИ появились фотографии очередей на проходных предприятия, в компании объяснили это измерением температуры сотрудников.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оперативно принять меры в отношении ООО "УК "Группа ГАЗ" в связи с поступившими сигналами о нарушении указа губернатора о режиме повышенной готовности. По итогам проверки составлен протокол на юридическое лицо. Материалы будут переданы в суд", - говорится в сообщении.

На предприятии работала группа под руководством уполномоченного должностного лица от департамента региональной безопасности области, в состав которой входили полицейские и сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.