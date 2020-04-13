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Пандемия коронавируса нового типа
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Число умерших из-за коронавируса превысило во Франции 14,9 тыс.

В то же время число тяжелобольных пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии и реанимации, уменьшилось до 6 821

ПАРИЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Эпидемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, привела во Франции к смерти 14 967 человек. Соответствующие данные опубликованы в понедельник на сайте министерства здравоохранения страны.

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Таким образом, за 24 часа, прошедшие с вечера воскресенья, количество летальных исходов возросло на 574. В то же время число тяжелобольных пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии и реанимации, уменьшилось на 24 человека - до 6 821. Небольшое снижение этого показателя фиксируется во Франции уже пятый день подряд. За сутки в реанимацию поступили 227 человек.

В больницах с начала эпидемии умерли 9 588 пациентов: этот показатель увеличился за сутки на 335 человек. В домах для престарелых за это время ушли из жизни 239 пожилых людей. Выздоровели с начала эпидемии 35 435 человек. При этом их число увеличилось на 1 224 за сутки, прошедшие с вечера воскресенья.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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