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Пандемия коронавируса нового типа

Премьера фильма "COVID-19. Битва при Ухане" состоится на Первом канале 26 апреля

Съемки фильма производства Discovery проходили на протяжении двух месяцев в закрытом на карантин городе

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Документальный фильм "COVID-19. Битва при Ухане", съемки которого проходили на протяжении двух месяцев в закрытом на карантин городе, покажут на Первом канале 26 апреля, сообщает пресс-служба канала.

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Из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом, китайский Ухань с 23 января фактически находился на карантине: транспортное сообщение с городом было приостановлено, местным жителям запрещено покидать населенный пункт. 25 марта власти Китая сняли ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй. После 76 дней карантина, 8 апреля, было восстановлено транспортное сообщение с Уханем - с этого момента его жителям разрешено покидать город.

Премьера документальной картины о событиях карантинного периода производства Discovery состоится на Первом канале 26 апреля.

"Создатели фильма получили доступ в самый большой закрытый город в мировой истории. На протяжении двух месяцев они были рядом с врачами, учеными, волонтерами и представителями городской администрации, которые вели настоящую битву с невидимым, но беспощадным врагом, уносившим ежедневно сотни жизней", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили на канале, в фильме показаны интервью с ведущими учеными - эпидемиологами и вирусологами, а также представителями Всемирной организации здравоохранения. Эксперты расскажут, как опыт Уханя поможет всему миру противостоять распространению коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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