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Пандемия коронавируса нового типа

Петербург примет из московских обсерваторов 70 человек, которые продолжат карантин дома

Их предварительно осмотрят в петербургском обсерваторе, а затем доставят по домам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга, которые вернулись из-за границы через московские аэропорты и находились на изоляции в обсерваторах Москвы и Московской области, продолжат изоляцию дома. Как сообщили в пресс-службе петербургской администрации, в понедельник вечером в Петербург специальными автобусами прибывают 70 человек, ранее находившиеся на изоляции в московских обсерваторах.

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"Для уменьшения нагрузки на систему здравоохранения столичного региона было принято решение доставить их в Санкт-Петербург для продолжения отбывания самоизоляции на дому. Сначала петербуржцев отвезут в обсерватор в Курортном районе. Там их еще раз осмотрят врачи, сотрудники Роспотребнадзора, выдадут предписания Главного санитарного врача Санкт-Петербурга о необходимости соблюдать самоизоляцию по месту жительства. После чего всех организованно доставят по домам. Те, у кого не будет возможности обеспечить свою изоляцию самостоятельно, смогут остаться в обсерваторе", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

В Петербурге установлен строгий контроль за соблюдением режима самоизоляции всех прибывающих из-за рубежа. За соблюдением режима карантина следят участковые врачи, а также сотрудники полиции. Они проводят регулярные обходы мест жительства в соответствии с данными, полученными от пограничной службы. Помимо этого, для контроля используется городская система видеонаблюдения, к которой подключено более 40 тыс. видеокамер. Фотографии людей, прибывших из-за рубежа, помещены в специальную базу данных.

Обсервационный центр для изоляции и наблюдения за людьми с высоким риском заражения новой коронавирусной инфекцией оборудован в пригородном пансионате "Заря" в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 678 человек, за последние сутки зафиксирован 121 новый случай. Выздоровели 78 человек, умерли четыре пациента с положительным результатом теста на коронавирус. На карантине находится 5605 человек. Из них 41 - в обсерваторе, 3128 - на самоизоляции, 2436 - контактные.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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