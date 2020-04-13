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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве более 6 тыс. человек лечатся от коронавируса дома

Если состояние лечащихся на дому ухудшается, их обязательно госпитализируют, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Лечение от новой коронавирусной инфекции на дому в Москве проходят более 6 тыс. человек. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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"Сейчас лечение на дому проходят более 6 тыс. человек. При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально. Если такое все же происходит, пациенты обязательно госпитализируются", - сказали в штабе.

Как уточнили в департаменте здравоохранения столицы, 23 марта, когда эпидемиологическая ситуация была более благоприятной (в этот день был зафиксирован 71 новый случай заболевания), начал действовать регламент лечения на дому. В первую неделю он работал в тестовом режиме. Согласно этому регламенту, врачам скорой помощи необходимо при осмотре пациента оценить его состояние, определить принадлежность к группам риска и принять решение: оставить на домашнем лечении или госпитализировать.

"Для тех, кому определено лечение на дому, работает центр телемедицины. Врачи круглосуточно консультируют пациентов, обсуждают симптомы и дают рекомендации. При этом такие пациенты в обязательном порядке подписывают информированное согласие о том, что они обязуются не выходить из дома и соблюдать предписания врачей", - сообщили в департаменте.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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