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Пандемия коронавируса нового типа

Помпео заявил, что Китай не сразу предоставил данные о коронавирусе

При этом госсекретарь США не стал отвечать на вопрос, кто должен нести ответственность за ущерб от коронавируса в мире

БЕРЛИН, 13 апреля. /ТАСС/. США сожалеют о том, что Китай не предоставил своевременно данные о коронавирусе нового типа. С таким утверждением выступил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео в интервью германской газете Bild. Выдержки опубликованы на сайте издания.

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"Мы сожалеем, что об этом вирусе, об этой эпидемии, которая началась в китайском Ухане, недостаточно быстро стало известно. Китайское правительство не предоставило своевременно эту информацию. Это достойно сожаления", - сказал Помпео.

Он не стал отвечать на вопрос, кто должен нести ответственность за ущерб от коронавируса в мире. По его словам, на эту тему "должны быть глобальные дебаты".

"Важно понять, как это началось и где", - сказал госсекретарь. Помпео добавил, что пока следует сосредоточиться на восстановлении мировой экономики. "Время для обвинений", по его утверждению, настанет потом. Помпео сказал, что говорит "о фактах, об экономике, а не о политических мнениях".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 558,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 22 тыс. человек.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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