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Пандемия коронавируса нового типа

Прибывающих на территорию Вологодской области будут отправлять на самоизоляцию

Кроме того, все приезжающие в регион должны будут пройти тестирование на коронавирус

ВОЛОГДА, 13 апреля. /ТАСС/. Граждане, прибывающие на территорию Вологодской области, должны будут пройти обязательное тестирование на коронавирус и 14-дневную самоизоляцию. Об этом сообщил в понедельник руководитель оперативного штаба, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

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"Сегодня мы принимаем решения об обязательном тестировании и 14-дневной изоляции всех, кто прибывает на территорию области. На жесткую самоизоляцию, если это возможно в домашних условиях, или в обсерваторах. К нам эта инфекция пришла из других стран, а потом из других регионов: семь случаев завезены из Санкт-Петербурга, три - из Москвы, по два - из Европы и Белоруссии, по одному - из США, Шри-Ланки и Дагестана. Все остальные случаи - заражения от этих лиц. Поэтому нам нужно жестко контролировать всех, кто въезжает в нашу область, и знать про каждого: где он, что делает, каково его состояние. Если выявляются хоть какие-то признаки ОРВИ, гриппа, простуды - немедленно в больницу по маршрутизации медучреждений", - сказал Кувшинников на заседании регионального оперативного штаба.

Губернатор поручил обеспечить обязательное тестирование всех прибывающих - на момент въезда и на 10-й день самоизоляции. Исключение составят водители транзитного транспорта, на самоизоляцию их отправлять не будут, но и эти люди будут протестированы. Помимо этого, должна быть создана единая база по всем въезжающим и проезжающим по территории региона. На въездах в область будут организованы специальные контрольно-пропускные пункты, где будут замерять температуру, выдавать памятки об ответственности за распространение инфекции, заполнять анкеты и вносить информацию в единую базу данных.

Губернатор сообщил, что и выезд из области в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург будет затруднителен. "Напоминаю всем вологжанам, что выехать из Череповца, Вологды, любого района в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург будет невозможно. Без какой-либо экстренной надобности ни меня, ни членов правительства, ни жителей области никто туда не пустит", - сказал Кувшинников.

На 13 апреля в регионе 64 заразившихся, из них 43 случая официально подтверждены в сертифицированной лаборатории в Москве и у 21 - предварительный диагноз. В области обследовали более 10 тыс. человек, у 22 пациента состояние средней степени тяжести, у 41 заболевание проходит в легкой степени, пациентов в тяжелом состоянии, подключенных к аппаратам ИВЛ, нет. В регионе обустроены и оснащены 600 коек для больных с коронавирусом - по 300 коек в монопрофильных госпиталях в Вологде и Череповце. Власти готовы увеличить число коек до 1200, отмечал Кувшинников.

Теги
РоссияВологодская областьПандемия коронавируса нового типа
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