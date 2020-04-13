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Пандемия коронавируса нового типа

В Башкирии до конца мая заработает новая инфекционная больница

В ней будет возможно оказывать помощь пациентам с коронавирусом нового типа

ТАСС, 13 апреля. Новая инфекционная больница в Башкирии, строительство которой началось в марте, начнет работу до конца мая. Об этом в понедельник сообщил глава республики Радий Хабиров в эфире телеканала "Россия-24".

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Строительство второй в Башкирии инфекционной больницы началось в марте. По словам первого вице-премьера республики Андрея Назарова, клиника позволит обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом нового типа в пиковый момент.

"Мы сейчас строим инфекционную больницу. Она у нас заработает 25 мая", - отметил Хабиров.

По его словам, больница будет рассчитана на 422 места. "Течение болезни показывает, что вполне возможно, это [открытие новой больницы] будет очень серьезная для нас поддержка", - добавил глава региона.

По состоянию на понедельник в регионе выявлено 23 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число случаев увеличилось до 107, восемь человек выписаны, двое умерли.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
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