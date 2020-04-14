Количество исследований на выявление нового коронавируса в Дагестане выросло в пять раз

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Количество проводимых исследований на выявление новой коронавирусной инфекции в Дагестане выросло более чем в пять раз. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Николай Павлов в понедельник на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса на территории региона.

"Нами расширяется проведение объема лабораторных инструментальных исследований, проведение тестирования на диагностику на новую коронавирусную инфекцию. Количество исследований постоянно наращиваем. Если мы две недели назад имели 120-130 исследований в сутки, то на сегодняшний день за истекшие сутки было проведено 743 исследования", - сказал Павлов, слова которого приведены на сайте правительства региона.

Он сообщил, что сейчас в Дагестане работают лаборатории в Республиканском центре инфекционных болезней, Республиканском диагностическом центре, диагностическом центре Махачкалы, а также в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" и на Дагестанской противочумной станции.

По возрастному составу, по словам Павлова, 20% зараженных - лица старше 60 лет. "Значит, наши действия по ограждению их от контакта дают определенный положительный эффект. Детский возраст - порядка 10-15% и основная часть 60-65% - это люди в возрасте от 20-60 лет", - уточнил глава управления.

По данным Минздрава Дагестана, по состоянию на 13 апреля в республике нет новых подтвержденных случаев коронавируса, общее количество заразившихся в регионе составляет 84 человека. "Еще 51 человек с первичным положительным тестом ждут окончательного диагноза из московского референс-центра. На карантине под медицинским наблюдением находятся 2 344 человек. В реанимации на сегодня находятся 12 человек, в том числе и 10-месячный ребенок. Пациенты находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Всего же из больницы выписаны 9 человек", - сообщили в министерстве.