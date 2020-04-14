Дума обсудит сбор подписей онлайн и дистанционное голосование в Москве

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник планируют рассмотреть в первом чтении два законопроекта, которые направлены на создание дополнительных возможностей и гарантий реализации избирательных прав граждан РФ.

Речь идет, в частности, об инициативе, которую внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой. Согласно документу, закон может предусмотреть возможность сбора подписей избирателей и участников референдума через единый портал государственных и муниципальных услуг. Нововведение касается сбора подписей, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума. При этом авторы инициативы уточняют, что с использованием указанной системы может быть собрано не более половины от необходимого количества подписей.

Законопроект также обязывает комиссию, организующую соответствующие выборы или референдум, устанавливать образец подписных листов, чтобы исключить ошибки при их изготовлении. Также уточняются требования по заполнению подписных листов. В частности, предусматривается, что "при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество".

Еще один законопроект, который депутаты Госдумы также намерены рассмотреть во вторник в первом чтении, касается проведения эксперимента по дистанционному электронному голосованию в Москве. Инициативу внесла в нижнюю палату парламента член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Белых ("Единая Россия"). Автор предлагает провести эксперимент по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления в Москве в 2020-2021 годах. Согласно документу, под дистанционным электронным голосованием понимается голосование без использования бумажного бюллетеня, через специальное программное обеспечение регионального портала госуслуг Москвы.

Кроме того, документ также предлагает создать участковую избирательную комиссию по дистанционному электронному голосованию. Это будет коллегиальный орган, который обеспечивает организацию, осуществление и установление итогов такого голосования.