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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор передал странам ЕАЭС тесты на проведение 70 тыс. исследований

В ведомстве сообщили, что помощь будет расширена за счет дополнительных поставок тест-систем, реагентов к ним и оборудования для термометрии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получили от Роспотребнадзора тест-системы для проведения более 70 тыс. исследований на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На сегодняшний день Роспотребнадзор передал странам ЕАЭС разработанные ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" тест-системы для проведения более 70 000 исследований на COVID-19. Российская помощь будет расширена за счет дополнительных поставок тест-систем, реагентов к ним и оборудования для термометрии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что научно-методическое содействие между странами также продолжится.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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