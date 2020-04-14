Роспотребнадзор передал странам ЕАЭС тесты на проведение 70 тыс. исследований

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получили от Роспотребнадзора тест-системы для проведения более 70 тыс. исследований на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На сегодняшний день Роспотребнадзор передал странам ЕАЭС разработанные ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" тест-системы для проведения более 70 000 исследований на COVID-19. Российская помощь будет расширена за счет дополнительных поставок тест-систем, реагентов к ним и оборудования для термометрии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что научно-методическое содействие между странами также продолжится.