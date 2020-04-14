На Чукотке продлили режим полной самоизоляции

АНАДЫРЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Губернатор Чукотки Роман Копин продлил в округе режим полной самоизоляции с 14 до 30 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

Президент Владимир Путин 8 апреля 2020 года обратился к нации в связи с распространением в России коронавируса. Обращение состоялось в рамках совещания, которое глава государства провел в видеоформате с губернаторами субъектов. Президент наделил регионы правом самостоятельно устанавливать правила режима изоляции.

"В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в Чукотском автономном округе и в связи с угрозой распространения на территории новой коронавирусной инфекции гражданам не следует покидать места проживания (пребывания), за исключением ряда случаев. К ним относятся: обращение за экстренной медицинской помощью, случаи прямой угрозы жизни и здоровью, следование к месту работы для людей, которые в силу профессиональной деятельности или занимаемых должностей не могут не выходить на работу", - говорится в сообщении.

Кроме этого, разрешается посещать ближайшие магазины, выгуливать животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, выносить отходы до мусорных баков. При этом жителям предписано соблюдать дистанцию - не менее 1,5 м в общественных местах и общественном транспорте, за исключением поездок на такси.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Чукотки 9 апреля дополнили перечень непродовольственных товаров первой необходимости, разрешив магазинам, реализующих хотя бы одну группу товаров из этого списка, возобновить работу. С учетом внесенных поправок окружной перечень включает строительные и отделочные материалы, электрическое оборудование, автозапчасти, бытовые приборы, средства связи, компьютерное оборудование, товары для детей, очки, линзы, канцелярию, посуду, нательное белье, постельное белье, обувь и похоронные принадлежности.

На сегодняшний день официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Чукотке нет. Два пациента с подозрением на коронавирус ожидают результатов анализов.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Новые 1 355 случаев заражения зафиксированы в Москве, всего в столице более 11,5 тыс. заразившихся. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.