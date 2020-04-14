Российские военные провели дезинфекцию еще семи медучреждений в Сербии

БЕЛГРАД, 14 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели дезинфекцию еще семи сербских медицинских учреждений, включая институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак". Об этом во вторник журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Российскими специалистами РХБ-защиты проведена дезинфекция семи медицинских учреждений в Республике Сербия, в том числе столичного научно-исследовательского института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", медицинских клинических центров в городах Ниш и Крушевац", - говорится в сообщении военного ведомства.

Всего российский сводный отряд провел комплекс дезинфекционных мероприятий на 26 объектах в пяти городах Сербии и обработал более 70 зданий и сооружений общей площадью свыше 430 тыс. кв. м, около 110 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием. Три врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении пациентов с коронавирусом в городах Чуприя и Крушевац, уточнили в министерстве.

"Особое внимание уделяется профилактике заболеваемости среди российских военнослужащих, выполняющих задачи на объектах повышенной вирусной опасности на территории Республики Сербия. Ежедневно из числа медицинского персонала выделяется врачебно-сестринская бригада для проведения медицинского осмотра личного состава. Два раза в сутки проводится термометрический контроль, измерение артериального давления и опрос жалоб военнослужащих", - добавили в Минобороны.

По последним данным Минздрава Сербии, количество случаев заражения коронавирусом в стране достигло 4 054, 85 человек умерли.

В конце марта Белград попросил Москву о помощи в борьбе с распространением коронавируса. 3 и 4 апреля самолеты ВКС оперативно доставили в Сербию 87 российских военнослужащих, включая военных медиков, вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.