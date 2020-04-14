{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские военные провели дезинфекцию еще семи медучреждений в Сербии

Всего российский сводный отряд обработал более 70 зданий

БЕЛГРАД, 14 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели дезинфекцию еще семи сербских медицинских учреждений, включая институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак". Об этом во вторник журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Российскими специалистами РХБ-защиты проведена дезинфекция семи медицинских учреждений в Республике Сербия, в том числе столичного научно-исследовательского института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", медицинских клинических центров в городах Ниш и Крушевац", - говорится в сообщении военного ведомства.

Всего российский сводный отряд провел комплекс дезинфекционных мероприятий на 26 объектах в пяти городах Сербии и обработал более 70 зданий и сооружений общей площадью свыше 430 тыс. кв. м, около 110 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием. Три врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении пациентов с коронавирусом в городах Чуприя и Крушевац, уточнили в министерстве.

"Особое внимание уделяется профилактике заболеваемости среди российских военнослужащих, выполняющих задачи на объектах повышенной вирусной опасности на территории Республики Сербия. Ежедневно из числа медицинского персонала выделяется врачебно-сестринская бригада для проведения медицинского осмотра личного состава. Два раза в сутки проводится термометрический контроль, измерение артериального давления и опрос жалоб военнослужащих", - добавили в Минобороны.

По последним данным Минздрава Сербии, количество случаев заражения коронавирусом в стране достигло 4 054, 85 человек умерли.

В конце марта Белград попросил Москву о помощи в борьбе с распространением коронавируса. 3 и 4 апреля самолеты ВКС оперативно доставили в Сербию 87 российских военнослужащих, включая военных медиков, вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

Теги
РоссияСербия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Туристические агентства на Курилах готовятся к сложностям при наплыве туристов
Как отметил представитель агентства по туризму региона, для южных Курильских островов сезон может стать испытанием из-за нехватки достаточных рекреационных возможностей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС