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Пандемия коронавируса нового типа

В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 10 тыс.

Ожидается, что во вторник премьер-министр страны Нарендра Моди выступит с обращением к нации

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 апреля. /ТАСС/. Общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии выросло за 24 часа на 1 211 и достигло к утру вторника 10 363. Как сообщает на своем сайте министерство здравоохранения и благополучия семьи, число умерших выросло за сутки на 31 (с 308 до 339).

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Темпы роста заболеваемости COVID-19 в Индии не снижаются: с утра пятницы до утра субботы было 1 035 случаев, с утра субботы до утра воскресенья отмечены 909 случаев, в следующие сутки заболели еще 796 человек, а в минувшие 24 часа рост превысил 1,2 тыс. случаев.

По данным Минздрава, в стране в настоящее время зарегистрированы 8 988 пациентов с коронавирусом на лечении, кроме того, 1 036 заболевших выздоровели, 339 индийцев умерли.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал 24 марта власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима с 25 марта до 14 апреля включительно. Ожидается, что во вторник премьер-министр выступит с обращением к нации и объявит дальнейшие шаги, которые власти Индии намерены предпринять для борьбы с инфекцией.

Теги
ИндияМоди, НарендраПандемия коронавируса нового типа
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