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Пандемия коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии выросло за сутки в полтора раза

В регионе в настоящее время подтверждены 52 случая заболевания

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 апреля. /ТАСС/. Восемнадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за сутки в Северной Осетии, таким образом число инфицированных возросло в полтора раза - до 52 человек, сообщил во вторник республиканский оперштаб в своем официальном Telegram-канале.

"По данным Роспотребнадзора Республики Северная Осетия-Алания, на 06:42 мск 14 апреля... в Северной Осетии зарегистрировано 18 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших выросло с 34 до 52 человек", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, всего в республике выздоровели три человека, умерли двое, с легким течением находятся на дому в изоляции 24 человека. По данным на 12 апреля, под медицинским наблюдением в режиме самоизоляции находились 648 жителей региона, сняты с наблюдения 1 190 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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