Опрос: каждый четвертый россиянин мечтает о прогулках после окончания режима самоизоляции

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Порядка 23% опрошенных россиян заявили, что мечтают пойти погулять после окончания действия режима самоизоляции. Каждый десятый планирует пойти в салон красоты или парикмахерскую, 9% - в спортзал, говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"23% россиян больше всего мечтают о прогулках. Женщины чаще отдают предпочтение именно такому виду досуга после окончания самоизоляции, чем мужчины: 26% против 19% соответственно. 10% респондентов первым делом хотят посетить парикмахерскую или салон красоты. Примечательно, что это практически одинаково важно и для мужчин (9%), и для женщин (10%)", - говорится в результатах опроса.

Порядка 7% респондентов планируют поездку на дачу, об отпуске мечтают 5% опрошенных, о походе по магазинам - 3%. Кафе, кино, рестораны и клубы привлекут лишь 3% россиян, а 2% хотят первым делом отправиться в кино.

Среди альтернативных вариантов россияне также называли походы в храм, визиты в гости, посещение театра, поликлиники, сауны, налоговой, санатория, музея или выставки.

Опрос проводился 6-11 апреля во всех регионах РФ среди 1600 россиян старше 18 лет.