Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 133 тыс. человек

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Около 133 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"В Российской Федерации под меднаблюдением остается 133 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, проведено более 1,4 млн тестов на коронавирус, за сутки было сделано 66 тыс. исследований.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.