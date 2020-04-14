Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики коронавируса у медиков

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минздрав России во вторник сообщил о разработке способов экстренной постконтактной профилактики новой коронавирусной инфекции у медиков в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки.

"Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Также отмечается, что все медицинские работники ежедневно проходят осмотр и дистанционную термометрию. "Защита медперсонала - это обязанность и важнейший приоритет для всех руководителей медицинских организаций. Речь идет не только об обеспечении средствами индивидуальной защиты, но и о реализации противоэпидемических мер на уровне учреждения, выполнении персоналом всех необходимых действий и алгоритмов по обеспечению эпидемиологической безопасности", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Тестирование медиков

Как сообщили в ведомстве, тестирование на новую коронавирусную инфекцию раз в неделю проходят все медицинские работники, имеющие риск инфицирования, а при появлении симптомов COVID-19 тест сдается немедленно.

"Медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, подлежат обязательному лабораторному обследованию на COVID-2019 один раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, - немедленно", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что для предупреждения заражения новой коронавирусной инфекцией медработников от пациентов в медицинских организациях должен соблюдаться санитарно-противоэпидемический режим, включающий дезинфекцию воздуха, текущую дезинфекцию поверхностей и предметов, дезинфекцию постельных принадлежностей пациента после выписки, утилизацию медицинских отходов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, использование медработниками средств индивидуальной защиты и соблюдение мер личной профилактики.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.