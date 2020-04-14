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В Вене установили стелы с именами считавшихся пропавшими 170 красноармейцев

Они установлены на Центральном кладбище города
Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, военный атташе Дмитрий Познухов и мэр Вены Михаэль Людвиг Посольство России в Австрии
Описание
Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, военный атташе Дмитрий Познухов и мэр Вены Михаэль Людвиг
© Посольство России в Австрии

ВЕНА, 14 апреля. /ТАСС/. Памятные стелы с именами 170 советских солдат, считавшихся пропавшими без вести во время Великой Отечественной войны, были установлены в апреле на Центральном кладбище Вены. Об этом сообщил во вторник посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Посол по случаю 75-летия освобождения австрийской столицы Красной Армией 13 апреля 1945 года посетил во вторник вместе с бургомистром города Михаэлем Людвигом Центральное кладбище Вены. Они возложили цветы к мемориалу в память о захороненных там советских военнопленных.

"Рядом с обелиском, возведенным в 2017 году по инициативе Российского военно-исторического общества, всего несколько дней назад в апреле 2020 года была завершена установка при содействии МВД Австрии и финансовой поддержке российских компаний "Газпром нефть трейдинг ГмбХ" и фонда поддержки социальных инноваций "Вольное Дело" памятных стел с именами 170 красноармейцев, ранее считавшихся пропавшими без вести", - сообщил Любинский.

Он отметил большую и кропотливую работу в архивах сотрудников центра исследования австрийско-российских отношений "Память". "С некоторыми из родственников погибших уже удалось установить контакт, и мы рассчитываем провести с их участием и вместе с австрийскими партнерами торжественную церемонию осенью текущего года", - добавил он.

На Центральном кладбище Вены захоронены великие музыканты, политики и актеры. Здесь же есть и советское воинское захоронение, где покоятся военнослужащие, погибшие при освобождении города от нацистов в 1945 году. В 2017 году на этом кладбище был установлен обелиск у ворот №10, где в 1980 году было обнаружено захоронение с останками 198 граждан СССР.

Австрия с 1938 по 1945 годы в результате аншлюса входила в состав нацистской Германии. В Австрии находятся более 300 советских воинских захоронений и памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны. Центральным монументом является памятник советским воинам-освободителям в центре Вены.

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