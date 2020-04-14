Деятели культуры подписали поручительство за активиста Котова

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Режиссер Андрей Звягинцев, писательница Людмила Улицкая и ряд других деятелей культуры подписали поручительство за изменение меры пресечения активисту Константину Котову, осужденному за неоднократное нарушение правил организации митинга. Об этом в ходе судебного заседания по пересмотру дела в Мосгорсуде сообщила адвокат Котова Мария Эйсмонт.

"Мы просим приобщить поручительства от режиссера Андрея Звягинцева, актрисы Юлии Ауг, писательницы Людмилы Улицкой, кинокритика Антона Долина, священника Алексея Уминского, глав ряда муниципальных округов Москвы", - сказала она. Суд приобщил все эти материалы к делу.

В настоящее время Мосгорсуд повторно рассматривает дело Котова. Суд начал слушать дело по существу, отказавшись отдельно рассматривать вопрос о мере пресечения. В зал слушателей не пустили, для журналистов ведется трансляция. Котов участвует в заседании из СИЗО по видео-конференц-связи.

Второй кассационный суд 2 марта отправил дело Котова на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Изначально Мосгорсуд должен был пересмотреть дело 26 марта, однако из-за эпидемиологической ситуации было решено перенести заседание на 14 апреля.

Котова осудили в сентябре 2019 года, он получил четыре года колонии. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что в течение полугода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. После этого в КС поступило обращение от представителей Котова с просьбой проверить статью 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") на соответствие Конституции РФ.

25 января президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора Константину Котову. После этого Генпрокуратура попросила суд снизить наказание Котову с четырех лет до одного года. В суд также поступила жалоба уполномоченного по правам человека, в котором приговор назван "чрезмерно суровым". В свою очередь защита настаивает на отмене приговора как незаконного. 27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.