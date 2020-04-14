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Пандемия коронавируса нового типа

В ООН предостерегли от нарушения прав и свобод граждан в условиях пандемии

Спецдокладчик ООН Клемент Ньялетсосси Вуль отметил, что чрезвычайное положение не означает прекращения действия свобод, касающихся мирных собраний и ассоциаций

ЖЕНЕВА, 14 апреля. /ТАСС/. Введенные в условиях пандемии государствами ограничения не должны использоваться как предлог для нарушения гражданских свобод. Об этом заявил во вторник в Женеве спецдокладчик ООН по вопросам прав на мирные собрания и ассоциации Клемент Ньялетсосси Вуль.

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Он напомнил, что чрезвычайное положение не означает прекращения действия свобод, касающихся мирных собраний и ассоциаций. "Недопустимо объявлять тотальные ограничения на права человека и основополагающие свободы", - отметил спецдокладчик. Он призвал "предусмотреть исключения для деятелей гражданского общества, в частности для тех, кто ведет мониторинг прав человека, а также для профсоюзов, социальных служб, предоставляющих гуманитарную помощь, и для журналистов, пишущих о кризисе".

"Организации гражданского общества - это ключевой фактор помощи государствам в проведении инклюзивной политики, распространения информации и предоставления социальной поддержки уязвимым нуждающимся общинам", - подчеркнул эксперт.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.

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Пандемия коронавируса нового типа
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