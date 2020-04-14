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Депутаты-справороссы перечислят зарплату за апрель медикам, борющимся с коронавирусом

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов оценивал месячную зарплату депутата Госдумы в 350 тыс. рублей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Справедливая Россия" перечислят всю зарплату за апрель врачам и медицинским работникам, лечащим пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник сообщил журналистам лидер справороссов Сергей Миронов.

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"Сегодня на заседании фракция единогласно поддержала мое предложение о перечислении депутатской заработной платы за апрель в фонд помощи медикам, которые борются с коронавирусом", - сказал Миронов.

Парламентарий напомнил, что на прошлой неделе выступал с этой инициативой на Совете Думы. "Депутаты - члены Совета поддержали. Мы сейчас определяемся, куда перечислять эти деньги", - заключил он.

Ранее Миронов сообщал ТАСС, что предложение о перечислении зарплаты депутатов было поддержано и спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. Глава справороссов оценивал месячную зарплату депутата Госдумы в 350 тыс. рублей (после уплаты подоходного налога).

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМиронов, Сергей МихайловичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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