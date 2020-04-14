СМИ: в Новой Зеландии съемочную площадку "Властелина колец" продали коллекционеру

СИДНЕЙ, 14 апреля. /ТАСС/. Одна из самых известных съемочных площадок Новой Зеландии - поместье Аркадия, где снимали трилогию "Властелин колец", продана коллекционеру уникальной недвижимости. Как сообщило во вторник издание New Zealand Herald, место съемок голливудских блокбастеров обошлось покупателю в рекордные $20 млн.

Поместье Аркадия, расположенное на берегу озера Уакатипу, в 300 км к западу от Данидина, занимает площадь 257 га. Именно там режиссер Питер Джексон снимал и трилогию "Властелин колец", и сагу "Хоббит". Однако содержать Аркадию киностудии оказалось не под силу и, поскольку больших проектов для площадки не планировалось, в конце 2018 года она была выставлена на продажу.

По словам риелторов, поместье сразу привлекло внимание покупателей со всего мира, в том числе нескольких американских и европейских миллиардеров и крупных корпораций, но в соответствии с законами Новой Зеландии, ограничивающими возможности иностранцев при покупке недвижимости в стране, было продано новозеландскому коллекционеру. "Имя покупателя мы не раскрываем, но я могу сказать, что этот человек коллекционирует знаковые новозеландские объекты недвижимости. Мы знаем, что он планирует полностью восстановить усадьбу и ферму, и снова сделать ее туристическим объектом - своего рода гостиницей, куда смогут приезжать люди со всего мира для того, чтобы отдохнуть и полюбоваться нашей уникальной природой", - рассказал представитель агентства недвижимости Бас Смит.

Поместье и ферма, построенные на берегу озера Уакатипу почти 115 лет назад, изначально создавались как небольшой гостиничный комплекс для туристов из Европы и США. "Еще в начале прошлого века Аркадия была туристической меккой и ее название знали во многих странах мира, а список гостей поместья был расписан на многие месяцы вперед. В последние 20 лет усадьба была арендована киностудией и стала съемочной площадкой для культовых фильмов, прославивших Новую Зеландию и ее уникальную природу", - пояснил агент.

Совсем скоро Аркадия продолжит выполнять те функции, ради которых ее и построили в конце 1905 года, и после капитальной реконструкции вновь будет принимать туристов со всего мира. Впрочем, и ее роль в мире "Властелина колец", не будет забыта и станет частью истории, которую будут рассказывать гостям усадьбы во время прогулок по саду и ферме.

Киносага "Властелин колец"

Кинотрилогия "Властелин колец", снятая режиссером Питером Джексоном, представляет собой три связанных единым сюжетом кинофильма, опирающиеся на роман Дж. Р.Р. Толкина "Властелин колец". Киносага стала одним из самых крупных проектов в истории кино, реализация которого заняла восемь лет. Трилогия имела большой финансовый успех и является одним из самых прибыльных подобных проектов. Фильмы были положительно приняты критиками и удостоились 17 премий "Оскар", а заключительная лента "Возвращение короля" получила все 11 "Оскаров", на которые была номинирована, что является рекордным количеством наград Американской киноакадемии для одного фильма: за всю историю столько же статуэток смогли получить только два фильма - "Бен-Гур" Уильяма Уайлера и "Титаник" Джеймса Кэмерона.