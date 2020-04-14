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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в республиканской больнице в Уфе превысило 50 человек

Больница закрыта на карантин с 6 апреля

УФА, 14 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в республиканской клинической больнице в Уфе достигло 54, за сутки было выявлено 14 новых случаев. Диагноз COVID-19 за все время подтвержден у 20 сотрудников учреждения, сообщил на брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Больница закрыта на карантин с 6 апреля из-за подозрения внебольничной пневмонии у ряда сотрудников и пациентов учреждения. После у них был обнаружен коронавирус, в изоляции находятся более 1,2 тыс. человек. 11 апреля СК начал проверку по факту халатности, допущенной в больнице, также проверку проводят прокуроры, ее контролирует ГП РФ.

"Из 22 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 14 человек находятся в республиканской клинической больнице. Если говорить в разрезе количества сотрудников и пациентов, то из этого числа 8 у нас - это сотрудники, остальные - пациенты", - сообщил Забелин.

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РоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
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