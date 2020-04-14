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Пандемия коронавируса нового типа

В Адыгее умер первый пациент с коронавирусом

Мужчина имел внебольничную пневмонию и в последние дни находился в тяжелом состоянии

МАЙКОП, 14 апреля. /ТАСС/. Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Адыгее, сообщил во вторник ТАСС министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

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"Скончался первый в республике пациент с подтвержденным инфицированием COVID-19", - сказал он и уточнил, что у мужчины была внебольничная пневмония, он последние дни находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

В Адыгее на данный момент коронавирус подтвержден у 27 жителей региона. Больше половины находящихся в госпитале пациентов - люди старше 65 лет, самому старшему из госпитализированных - 85 лет.

Теги
РоссияАдыгеяПандемия коронавируса нового типа
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