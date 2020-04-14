В Адыгее умер первый пациент с коронавирусом

МАЙКОП, 14 апреля. /ТАСС/. Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Адыгее, сообщил во вторник ТАСС министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

"Скончался первый в республике пациент с подтвержденным инфицированием COVID-19", - сказал он и уточнил, что у мужчины была внебольничная пневмония, он последние дни находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

В Адыгее на данный момент коронавирус подтвержден у 27 жителей региона. Больше половины находящихся в госпитале пациентов - люди старше 65 лет, самому старшему из госпитализированных - 85 лет.