В подразделениях ООН в мире коронавирусом заболели 189 человек

ЖЕНЕВА, 14 апреля. /ТАСС/. Пресс-служба отделения ООН в Женеве сообщила во вторник о 189 случаях заболевания коронавирусом в различных подразделениях организации в мире. Как отметила на брифинге официальный представитель женевской штаб-квартиры ООН Алессандра Веллуччи, умерли три человека.

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"По состоянию на вечер воскресенья мы имеем 189 заболевших. Три человека умерли", - сказала она.

3 апреля Веллуччи информировала журналистов о том, что в целом в различных подразделениях ООН в мире коронавирусом заразились 111 сотрудников.