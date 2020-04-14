{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: вакцину для контроля над коронавирусом не нужно будет обновлять ежегодно

По мнению вирусолога лаборатории Университета Джона Хопкинса, об этом можно говорить в связи с невысоким уровнем мутации этого вируса

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уровень мутации коронавируса невысокий, и это позволяет говорить о том, что для сдерживания его распространения в мире потребуется одна вакцина, которую не нужно будет обновлять ежегодно. Об этом говорится в аналитическом исследовании Boston Consulting Group (BCG) со ссылкой на вирусолога Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса Питера Тилена.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Материалы исследования BCG о перспективах и изменениях, которые влечет за собой пандемия коронавируса, имеются в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Невысокий уровень мутации вируса позволяет предположить, что вакцина от него будет одна, и ее не нужно будет обновлять каждый год", - приводятся в исследовании слова вирусолога.

При том, что достоверных научных данных о коронавирусе в мире все еще не очень много, некоторые тренды уже можно выделить. Так, со ссылкой на анализ данных Национальных институтов здравоохранения США, Университета Джона Хопкинса, научной литературы и обзоров прессы, в тексте аналитики BCG говорится также о том, что рост числа случаев заболевания в Австралии и Эквадоре вероятно указывает на то, что более теплая погода не может замедлить вспышку.

Однако о сезонности и коэффициенте смертности от инфекции пока судить нельзя, в том числе и потому, что выявление новых случаев зависит от возможностей каждой страны по тестированию населения, в том числе тех, что болеет бессимптомно. "Нет данных о случаях повторной инфекции, и время, на которое сохраняется иммунитет, пока тоже неизвестно", - говорится в исследовании. Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции должна появиться через 12-18 месяцев, уточняется в данных BCG.

Теги
АвстралияСШАЭквадорРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Штрафы за нарушение самоизоляции в Южной Осетии повысили до 40 тыс. рублей
Главный санитарный врач Южной Осетии Марина Кочиева отметила, что нарушителей могут начать привлекать и к уголовной ответственности, если возникнет такая необходимость
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС