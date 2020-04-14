Эксперт: вакцину для контроля над коронавирусом не нужно будет обновлять ежегодно

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уровень мутации коронавируса невысокий, и это позволяет говорить о том, что для сдерживания его распространения в мире потребуется одна вакцина, которую не нужно будет обновлять ежегодно. Об этом говорится в аналитическом исследовании Boston Consulting Group (BCG) со ссылкой на вирусолога Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса Питера Тилена.

Материалы исследования BCG о перспективах и изменениях, которые влечет за собой пандемия коронавируса, имеются в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Невысокий уровень мутации вируса позволяет предположить, что вакцина от него будет одна, и ее не нужно будет обновлять каждый год", - приводятся в исследовании слова вирусолога.

При том, что достоверных научных данных о коронавирусе в мире все еще не очень много, некоторые тренды уже можно выделить. Так, со ссылкой на анализ данных Национальных институтов здравоохранения США, Университета Джона Хопкинса, научной литературы и обзоров прессы, в тексте аналитики BCG говорится также о том, что рост числа случаев заболевания в Австралии и Эквадоре вероятно указывает на то, что более теплая погода не может замедлить вспышку.

Однако о сезонности и коэффициенте смертности от инфекции пока судить нельзя, в том числе и потому, что выявление новых случаев зависит от возможностей каждой страны по тестированию населения, в том числе тех, что болеет бессимптомно. "Нет данных о случаях повторной инфекции, и время, на которое сохраняется иммунитет, пока тоже неизвестно", - говорится в исследовании. Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции должна появиться через 12-18 месяцев, уточняется в данных BCG.