DM: в Великобритании треть сдавших тесты медиков заражены коронавирусом

ТАСС, 14 апреля. Коронавирус нового типа обнаружен у более чем 30% сотрудников сферы здравоохранения в Великобритании, сдавших тесты. Об этом во вторник сообщила газета Daily Mail со ссылкой на статистические данные.

По ее информации, из 16 888 проведенных исследований 5 733 дали положительный результат, что составляет около 33%. Отмечается, что речь идет о работниках Национальной службы здравоохранения (NHS) и других структур, задействованных в борьбе с распространением коронавируса. У пациентов, как правило, вирус выявляется в 23% случаев, отмечает газета.

По ее данным, ежедневно проводится около 2,5 тыс. тестов среди медиков и членов их семей. Тестирования медицинских сотрудников начались 25 марта, и каждый день число подтвержденных случаев заражения среди них растет, указывает Daily Mail. В понедельник было подтверждено 800 случаев.

По данным, опубликованным британским Минздравом 13 апреля, более чем у 88 тыс. человек в королевстве было подтверждено заражение коронавирусом. Число летальных исходов достигло 11 329, при этом большая их часть приходится на Англию - 10 261.