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Пасхальные службы и освящение яиц в Ленобласти будут проходить на открытом воздухе

Верующие, которые придут в храмы совершить молитву, должны будут строго придерживаться рекомендаций врачей: стоять друг от друга на расстоянии не менее 1,5 м и носить защитные маски

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Пасхальные богослужения и освящение куличей и яиц в православных храмах на территории Ленинградской области будут проходить на открытом воздухе. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, соответствующее обращение представители епархий Русской православной церкви согласовали во вторник по итогам консультаций с губернатором.

Храмы на территории Ленинградской области относятся к Выборгской, Гатчинской и Тихвинской епархиям Санкт-Петербургской митрополии.

"В этом году Пасхальные богослужения будут совершаться на храмовых территориях, открытом воздухе. Освящение пасхальных яств (куличей, яиц) будут освящаться также на храмовых территориях с соблюдением всех санитарных предписаний", - говорится в тексте обращения, распространенном пресс-службой.

В обращении также содержится призыв к верующим молиться из дома, а тех, кто примет решение прийти в храм, просят строго придерживаться рекомендаций врачей: стоять друг от друга на расстоянии не менее 1,5 м, носить защитные маски, а исповедующимся готовить список совершенных ими грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику. От посещения храмов следует воздержаться в случае появления симптомов ОРВИ или иных болезней, указано в тексте.

В начале апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, в соответствии с которым в период по 30 апреля гражданам рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов, а также иных мест и объектов, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).

По словам секретаря управления Выборгской епархии протоиерея Дионисия Холодова, всем настоятелям храмов на территории Ленинградской области в ближайшее время будет поставлена задача обеспечить возможность осуществления пасхального богослужения на открытом воздухе на храмовой территории. "Не о том идет речь, что богослужение будет совершаться в храме, а молящиеся будут находиться за пределами храма. Речь идет о том, чтобы вынести престол за пределы храма и самому духовенству и персоналу храма сосредоточиться именно за пределами храма", - пояснил секретарь управления (видеозапись комментария распространила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области).

В начале апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, в соответствии с которым в период по 30 апреля гражданам рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов, а также иных мест и объектов, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).

Проведение богослужений в Петербурге

Вместе с тем во всех приходских и монастырских храмах Санкт-Петербургской епархии богослужения в период с 14 по 19 апреля будут проводиться без участия прихожан, соответствующее обращение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия было опубликовано в понедельник. Митрополит поручил настоятелям храмов сообщить прихожанам о совершении богослужений в закрытом режиме, разместив информацию на стендах, страницах приходов в соцсетях и иными доступными средствами, а также попросил клириков и мирян отнестись к этим мерам с пониманием.

В новость внесены изменения (15:56 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.

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РоссияЛенинградская область
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