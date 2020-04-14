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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт заявил, что коронавирус может проникать в организм с едой

Академик РАН Виктор Малеев добавил, что новый вирус в 80% случаев вылечить несложно
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© AP Photo/Lynne Sladky

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Коронавирус нового типа может проникнуть в организм человека во время приема пищи, сообщил в интервью сайту стопкоронавирус.рф советник директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

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"Вирус может проникать внутрь организма во время еды или через прикосновения к лицу", - сказал он.

Малеев отметил, что помимо воздушно-капельного и контактного путей передачи, также был доказан и вертикальный. Так, коронавирус может передаваться через плаценту во время родов, но таких случаев пока немного.

Академик добавил, что новый вирус в 80% случаев вылечить несложно, дети, например, выздоравливают быстро. Однако людей старше 65 лет с хроническими заболеваниями лечить гораздо сложнее. Малеев отметил, что пока трудно сказать, когда снизится заболеваемость в России. "Сложно сказать, ведь пика болезнь не достигла. Думаю, инфекция останется некоторое время с нами, просто в меньших масштабах", - добавил он.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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