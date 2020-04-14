Губернатор Нью-Йорка заявил, что не подчинится приказу Трампа в ущерб здоровью населения

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо не подчинится прямому распоряжению президента США Дональда Трампа об отмене санитарных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, если это поставит под угрозу здоровье жителей этого американского штата. С таким заявлением Куомо выступил во вторник в эфире телекомпании CNN .

Губернатора попросили прокомментировать позицию главы государства, который в понедельник на брифинге в Белом доме заявил, что обладает достаточными полномочиями для отмены или ужесточения упомянутых выше ограничений во всех 50 штатах страны. "Если он [Трамп] прикажет мне открыть [штат] таким способом, который поставит под угрозу здоровье народа в моем штате, я этого не сделаю", - заверил демократ Куомо. С его точки зрения, подобный гипотетический шаг президента США в нынешней обстановке был бы "диктаторским актом, вносящим раскол".

По словам Куомо, смягчение санитарных ограничений, наложенных в том числе на предприятия торговли в американском штате Нью-Йорк в связи с пандемией коронавируса, потребует нескольких месяцев.

"Речь идет не о предстоящих двух или трех неделях, а о месяцах, о поэтапном открытии [бизнеса]", - заявил губернатор. "Это работает не как выключатель света", - добавил Куомо.

Он выразил уверенность, что ответственное поведение населения штата, которое в целом выполняет рекомендации врачей, позволило "изменить траекторию [распространения] вируса" в лучшую сторону. "Но если торопиться и вести себя неразумно, то цифры [выявления новых случаев заражения и летальных исходов] снова начнут расти и придется вводить новый локаут", - предупредил губернатор, призвав федеральное правительство США к реалистичному взгляду на обстановку с коронавирусом в стране.

Куомо в понедельник информировал, что в штате число умерших от осложнений заболевания, вызываемого новым коронавирусом, превысило 10 тыс. человек. Но суточный прирост летальных исходов затормозился. "В минувшее воскресенье умер 671 человек, в то время как днем ранее - 758 человек", - сказал губернатор. Он вместе с губернаторами еще пяти штатов Восточного побережья США формирует консультативный орган для подготовки планов восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Заявления Трампа

Министр финансов США Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме в понедельник информировал о рассмотрении возможности отмены с 1 мая санитарных ограничений, введенных в США в связи с распространением нового коронавируса. Трамп, который принимал участие в брифинге, подчеркнул, что "все должно быть безопасно", то есть при выработке решения об отмене ограничений нужно будет руководствоваться прежде всего соображениями сохранения жизней, а не минимизации ущерба экономике. Мнучин в связи с этим заверил, что правительство США будет опираться в первую очередь на мнение медиков.

Трамп сообщил, что исполнительная ветвь власти Соединенных Штатов уже завершает подготовку плана постепенной отмены санитарных ограничений. Президент уточнил, что готовятся и рекомендации такого рода для губернаторов штатов.

Трамп объявил 29 марта о продлении до 30 апреля санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, промтоварные магазины, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 582,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 23 649 человек.