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Пандемия коронавируса нового типа

В Новосибирской области умер первый пациент с коронавирусом

Мужчине было 68 лет

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Первый пациент с подтвержденным заражением коронавирусом нового типа умер в Новосибирской области, говорится в распространенном во вторник сообщении оперативного штаба региона.

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"Мужчина с диагнозом "коронавирусная инфекция" скончался. Пациенту было 68 лет. Пневмония развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца). Заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. Седьмого апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Мужчину сразу поместили в отделение реанимации. Восьмого апреля, с учетом ухудшения состояния, перевели на ИВЛ", - говорится в сообщении.

В Новосибирской области по состоянию на 14 апреля зафиксировано 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из числа заразившихся 12 уже здоровы и выписаны.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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