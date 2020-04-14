Эксперт: применение штамма коронавируса из США повысит точность испытаний препаратов в РФ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Использование штамма коронавируса, который был ввезен на территорию России из США, позволит повысить точность результатов лабораторных испытаний тест-систем и препаратов за счет расширения российскими учеными применяемой коллекции штаммов SARS-CoV-2. Такое мнение высказал директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов, возглавляющий научную группу разработчиков тест-системы и вакцины от коронавируса.

14 апреля стало известно, что одна из российских компаний ввезла на территорию страны из США штамм коронавируса для проведения исследований и разработки вакцины. Декларация была подана в Центр электронного декларирования томской таможни 10 апреля. По данным пресс-службы таможни, вирусные частицы весом 88 граммов были ввезены в Московский регион во флаконе, помещенном в термоконтейнер для поддержания необходимой температуры (два-восемь градусов Цельсия), общий вес груза составил 4,5 кг. В России уже получены собственные штаммы коронавируса, дополнительные образцы позволят разнообразить коллекцию и за счет этого повысить точность испытаний, убежден исследователь.

"Есть технологии, позволяющие в пробирке создавать вирус "с нуля", так называемая обратная генетика. Для этого нужен только опубликованный геном вируса. Но это весьма трудоемкий и высокотехнологичный процесс. Зачем изобретать велосипед, когда можно взять природный штамм, это сэкономит массу усилий. В этом плане международная кооперация полезна всем без исключения - наличие живого вируса SARS-CoV-2 в данной ситуации позволит ускорить тестирование препаратов, вакцин и тест-систем", - сказал Ризванов ТАСС во вторник.

Ученый также отметил, что наличие живого штамма сегодня не является критически важным требованием на этапе разработки препаратов. Исследователи могут создавать вакцины с помощью расшифрованного генома вируса. Живой вирус полезен на более поздних стадиях - различных этапах тестирования перспективных образцов.

"Для тестирования препаратов и вакцин действительно полезно иметь живой вирус, так как важно проводить лабораторные исследования, сравнивая патогенные свойства разных штаммов, их биологические особенности. Причем чем больше штаммов, тем надежнее. Нужно убедиться, что препараты действуют на все известные штаммы, что мы понимаем все механизмы патогенеза вируса", - пояснил он.

Случай декларирования вирусных частиц на томской таможне стал вторым в этом году - первая декларация на частицы была выпущена 30 января.