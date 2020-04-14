{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Помпео считает, что ВОЗ сработала не лучшим образом в ситуации с коронавирусом

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет решение о возможной приостановке взносов в ВОЗ в конце недели

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оказалась не на высоте в подходе к ситуации с распространением нового коронавируса в мире. Такое мнение высказал госсекретарь США Майкл Помпео в интервью радиостанции Good Morning Orlando, текст которого распространило во вторник американское внешнеполитическое ведомство.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Помпео попросили дать оценку нынешнему состоянию отношений ВОЗ и США в свете возможной приостановки взносов страны в эту организацию. "Всемирная организация здравоохранения, бывало, хорошо работала. К сожалению, в данном случае она оказалась не на высоте, поэтому нам следует предпринять усилия для кардинального изменения такого положения [к лучшему] или же принять иное решение, заявив, что сыграем свою роль в выполнении обязательств в области здравоохранения...", - ответил госсекретарь.

"Нам следует обеспечить целевое использование на благие дела долларов налогоплательщиков США", - добавил Помпео. Президент Дональд Трамп во вторник на брифинге в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты примут решение о возможной приостановке взносов в ВОЗ в конце недели.

На брифинге в Белом доме 10 апреля Трамп сообщил, что в ближайшие дни американское правительство выступит с заявлением относительно взносов США в бюджет ВОЗ. В предшествующие дни глава вашингтонской администрации несколько раз критиковал работу организации. 7 апреля он написал в Twitter, что эта структура "финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае". Позднее на брифинге для журналистов в Белом доме Трамп подчеркнул, что в Вашингтоне рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ. Кроме того, он заявил, что все меры, принятые организацией в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными. Американский лидер предположил, что в случае, если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем, "случилась бы катастрофа".

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Коми запустят систему пропусков на передвижение
Республика входит в число регионов, где больше всего зараженных на 100 тыс. населения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС