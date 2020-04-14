Помпео считает, что ВОЗ сработала не лучшим образом в ситуации с коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оказалась не на высоте в подходе к ситуации с распространением нового коронавируса в мире. Такое мнение высказал госсекретарь США Майкл Помпео в интервью радиостанции Good Morning Orlando, текст которого распространило во вторник американское внешнеполитическое ведомство.

Помпео попросили дать оценку нынешнему состоянию отношений ВОЗ и США в свете возможной приостановки взносов страны в эту организацию. "Всемирная организация здравоохранения, бывало, хорошо работала. К сожалению, в данном случае она оказалась не на высоте, поэтому нам следует предпринять усилия для кардинального изменения такого положения [к лучшему] или же принять иное решение, заявив, что сыграем свою роль в выполнении обязательств в области здравоохранения...", - ответил госсекретарь.

"Нам следует обеспечить целевое использование на благие дела долларов налогоплательщиков США", - добавил Помпео. Президент Дональд Трамп во вторник на брифинге в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты примут решение о возможной приостановке взносов в ВОЗ в конце недели.

На брифинге в Белом доме 10 апреля Трамп сообщил, что в ближайшие дни американское правительство выступит с заявлением относительно взносов США в бюджет ВОЗ. В предшествующие дни глава вашингтонской администрации несколько раз критиковал работу организации. 7 апреля он написал в Twitter, что эта структура "финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае". Позднее на брифинге для журналистов в Белом доме Трамп подчеркнул, что в Вашингтоне рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ. Кроме того, он заявил, что все меры, принятые организацией в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными. Американский лидер предположил, что в случае, если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем, "случилась бы катастрофа".