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Новгородские волонтеры организовали техподдержку для педагогов по дистанционному обучению

Добровольцы объясняют педагогам, как работать с цифровыми платформами, проводить онлайн-видеоконференции и онлайн-трансляции

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 апреля /ТАСС/. Студенты Новгородского госуниверситета (НовГУ) совместно с министерством образования региона запустили акцию под названием "Цифровые волонтеры", в рамках которой студенты вуза в онлайн-режиме или по телефону помогают учителям школ области решать технические сложности, возникающие при организации дистанционного обучения, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

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"В рамках акции "Цифровые волонтеры", [стартовавшей во вторник], добровольцы учат педагогов работать с цифровыми платформами, проводить онлайн-видеоконференции и онлайн-трансляции. Акцию запустило Министерство образования региона вместе с министерством транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития и НовГУ", - говорится в сообщении.

Волонтеры изучили список платформ, на которых на данный момент работает система образования Новгородской области и консультируют педагогов в онлайн-режиме и по телефону. Педагог, которому необходима помощь, может обратиться в комитет образования в своем районе.

"Практически все наши педагоги прошли обучение для работы на онлайн-платформах. Многие уже имеют положительный опыт дистанционной работы. Однако некоторые педагоги сейчас испытывают сложности, например, с организацией онлайн-трансляций в системе Zoom", - приводятся в сообщении слова министра образования Новгородской области Евгении Серебряковой.

В Новгородской области дистанционное обучение учеников, на которое все школы региона перешли из-за ситуации с коронавирусом, возобновилось после каникул 6 апреля (школы региона перешли на него 23 марта).

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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