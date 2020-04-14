Суд в Петербурге оштрафовал врача за нарушение самоизоляции после контакта с заболевшим

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о назначении штрафа в 15 тыс. рублей врачу Алексею Борисову, который нарушил правила самоизоляции после контакта с заразившимся коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Фрунзенский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности Алексея Борисова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). <…> Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Из протокола об административном правонарушении следует, что Борисов отсутствовал по месту проживания, несмотря на то, что ему после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией было вручено постановление о помещении его в изоляцию под домашнее наблюдение на 14 дней. Согласно объяснениям Борисова, поступившим в суд, он работает врачом и по роду своей деятельности практически не имеет контакта с пациентами или биологическим материалом, полученным от них. По его словам, предписание санитарного врача о необходимости соблюдения карантина было вручено ему лишь 6 апреля, а с 1 по 3 апреля он пытался понять, как будет документально оформлено его отсутствие на рабочем месте и какие шаги он должен предпринять.

"На третий день Борисов самостоятельно вызвал врача из поликлиники, но не смог сразу правильно оценить всю серьезность положения. Поддавшись необходимости решения бытовой проблемы, Борисов, используя средства индивидуальной защиты (маску), на личном автомобиле довез жену до хозяйственного магазина. Сам он оставался в автомобиле, ни с кем не контактировал, таким образом, Борисов постарался минимизировать возможный риск", - добавили в пресс-службе.