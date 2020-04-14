Повторные тесты не подтвердили коронавирус у госпитализированного в Кузбассе младенца

КЕМЕРОВО, 14 апреля. /ТАСС/. Восьмимесячного младенца в Кемеровской области, госпитализированного по решению суда вместе с матерью, несмотря на отрицательный тест на коронавирус, по возвращении из Таиланда, выписали из больницы. Повторные тесты также не подтвердили заражения коронавирусной инфекцией, сообщил ТАСС адвокат семьи Владимир Васин.

Родители вместе с ребенком прибыли из Таиланда 1 апреля и с этого момента находились в обсерваторе. После обнаружения у малыша признаков недомогания Роспотребнадзор стал настаивать на его госпитализации, хотя проведенные тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Родители отказались, после чего Роспотребнадзор через суд добился принудительной госпитализации ребенка.

"Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, они были выписаны после проведения еще одного теста [на COVID-19], который показал отрицательный результат. Мы уже начали обжаловать решение [суда], жалобу уже подал отец, я планирую подать апелляцию до 18 апреля", - сказал Васин, пояснив, что дальнейшие действия его доверителей будут зависеть от решения суда.

По словам Васина, суд принял решение о госпитализации ребенка на основании признаков респираторного заболевания, наблюдавшихся у него. Однако, по мнению адвоката, принудительная госпитализация была излишней, поскольку у младенца не было температуры, а все четыре теста на коронавирус показали отрицательный результат. "Ребенок мог бы провести все это время дома в самоизоляции, а не в инфекционной больнице, где риск заражения гораздо выше", - пояснил собеседник агентства.