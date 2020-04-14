Россия сделала демарш Госдепу в связи с вывозом российских школьников без ведома властей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России сделало демарш американскому посольству в Москве и Госдепу в связи с тем, что в США были вывезены без ведома властей десятки российских школьников. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

"Потребовали также объяснений, на каком основании американцы вывозили их [школьников] из России. Сделали соответствующие демарши Госдепартаменту и американскому посольству в Москве, - указывается в документе. - Предметной реакции пока нет".

МИД также собирает исчерпывающую информацию о количестве и местонахождении школьников, вывезенных в США по образовательным программам.

"Хотели бы подчеркнуть, что МИД России не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз наших школьников в США. Их реализация ни с кем не согласовывалась. Они осуществлялись втайне от российских властей, - подчеркнула Захарова. - В настоящее время добиваемся предоставления исчерпывающей информации о наших школьниках с указанием их точного количества, фамилий и имен, местонахождения, названий учебных заведений, контактных данных тех, кто отвечал за пребывание детей в США".

"Еще в 2014 году Россия была вынуждена отказаться от участия в курируемой Госдепартаментом программе школьных обменов FLEX. Это произошло из-за неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой, - подчеркнула она. - Нам пришлось пресечь подобные мероприятия, но в Вашингтоне не успокоились и стали действовать тайком. В критической ситуации эта афера вскрылась".

Захарова отметила, что в США остается несколько десятков российских школьников, которые могут оказаться в сложном положении из-за вспышки коронавируса.

"Выяснилось, что в сложном положении оказалось несколько десятков российских школьников, выехавших прошлой осенью из различных регионов России для обучения в американских учебных заведениях. Об этом нашему посольству в Вашингтоне сообщили в Государственном департаменте США. Однако подробностей не привели", - указала она.

"Нам только сказали, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы Secondary School Student Program в США прибыли 74 российских старшеклассника. Теперь ее реализация в пожарном порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании", - отметила Захарова.