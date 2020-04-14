В Коми началось профилактическое лечение более 4 тыс. человек из группы риска по COVID-19

СЫКТЫВКАР, 14 апреля. /ТАСС/. Медики в Республике Коми приступили к профилактическому лечению более 4 тыс. человек, которые вернулись из-за границы или контактировали с зараженными коронавирусом. Это позволит не допустить больных с тяжелыми осложнениями, сообщил во вторник врио главы региона Владимир Уйба.

"Мы начали эту терапию, 4120 человек в реестре. Терапия имеет решающее значение, потому что человек, если и заболеет [коронавирусной инфекцией], то перенесет в легкой форме. Как правило, вся терапия назначена людям, которые находятся на дому. Лечение будет проходить под контролем участковых врачей. Это нужно делать в обязательном порядке, так вы перенесете в легкой форме или не заболеете вообще", - сказал Уйба в своем ежедневном видеообращении к жителям республики, размещенном на официальной странице региона "ВКонтакте".

Как сообщал он ранее, такое лечение было согласовано с Минздравом России, препараты для него собирали по всей стране. Схемы лечения показаны всем, кто находится на данный момент под медицинским наблюдением: 1125 человек прибыли из-за рубежа, 2995 контактировали с заболевшими.

Число больных с официально подтвержденным диагнозом увеличилось за минувшие сутки на 97 человек и достигло 305. Еще у 402 человек инфекция под подозрением.

"Я последний раз говорю вам о подтверждении "Вектором", потому что с сегодняшнего дня Роспотребнадзор России разрешил нашей лаборатории управления Роспотребнадзора по республики делать такие заключения, она является экспертной. Теперь мы будем давать динамику суточную, не накапливать ее 3-4 дня, и она будет объективной", - сообщил Уйба.

О ситуации в регионе

Коми входит в число регионов, где больше всего зараженных на 100 тыс. населения. Крупный очаг инфекции первоначально был зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара. Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей.

Второй очаг сформировался в республиканской клинической больнице Коми, среди заболевших есть медработники. Затем инфекция стала распространяться по другим медучреждениям, городам и районам.

Бывший глава региона Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.