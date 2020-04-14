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Пандемия коронавируса нового типа
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Лавров обсудил с китайским коллегой координацию усилий в борьбе с коронавирусом

Стороны, в частности, рассмотрели принимаемые меры по противодействию пандемии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И во вторник в ходе телефонного разговора дали высокую оценку сотрудничеству двух стран в борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Министры обсудили ситуацию с распространением в мире коронавирусной инфекции, рассмотрели принимаемые обеими сторонами меры по противодействию пандемии. Дана высокая оценка российско-китайскому взаимодействию в решении практических задач на этом направлении. Подтвержден обоюдный настрой на укрепление сотрудничества в целях защиты жизни и здоровья граждан двух стран и координации усилий в борьбе с пандемией на международной арене", - информировали в дипведомстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитайВан ИПандемия коронавируса нового типа
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