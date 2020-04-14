Власти Крыма окажут дополнительную соцподдержку жителям

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Семьи с детьми и пенсионеры в Крыму получат региональные выплаты в качестве поддержки в ситуации с коронавирусом. Власти также обеспечат частичное возмещение затрат работодателям на зарплату сотрудникам, находящимся под риском увольнения, все обязательства по выплатам должны быть выполнены с апреля по июнь, соответствующий указ главы республики опубликован во вторник на портале регионального правительства.

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Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что в регионе сократят инвестиционные программы на сумму около 1 млрд рублей, чтобы перенаправить средства на социальную поддержку населения в период пандемии нового коронавируса. В частности, будет введена единовременная выплата по 2 тыс. рублей для пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума. В апреле на эти цели направят 178,6 млн рублей, выплату автоматически получат более 89 тыс. жителей региона. Также родители 6,6 тыс. детей, родившихся в период с 1 апреля по 31 декабря 2017 года, получат по 5 тыс. рублей. На эту выплату предполагается направить 99 млн рублей.

Как поясняла ранее зампредседателя Совета министров - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская, "данная категория детей выпала из президентских выплат - это первый по счету ребенок, рожденный в 2017 году, права на материнский капитал в 2020 году у них нет, оно возникнет только если в семье родится второй ребенок, и фактически первый ребенок не будет получать президентскую выплату в течение трех месяцев".

"Единовременную денежную выплату, указанную в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа (выплату пенсионерам), произвести в апреле 2020 года, но не позднее 30 июня 2020 года. Ежемесячную денежную выплату, указанную в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Указа (выплату на детей), произвести в апреле - июне 2020 года. Ежемесячное возмещение части затрат работодателей, указанное в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего Указа, произвести за апрель - июнь 2020 года", - говорится в тексте указа.

На своей странице в "ВКонтакте" Аксенов уточнил, что единовременная выплата пенсионерам и ежемесячная выплата родителям не будут учитываться в составе доходов семей при предоставлении других мер социальной поддержки. "Также работодатели будут получать ежемесячное возмещение части затрат, связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения, в размере, не превышающем 18 846 рублей на одного такого работника", - добавил глава Крыма.