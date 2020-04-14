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Православных в Петербурге призвали зажечь лампы или свечи на окнах в Пасхальную ночь

Как сообщалось ранее, во всех приходских и монастырских храмах Санкт-Петербургской епархии богослужения с 14 по 19 апреля будут проходить без участия прихожан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Верующих в Санкт-Петербурге, где храмы с 14 по 19 апреля будут закрыты для прихожан в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, призвали поддержать акцию с зажжением свечи или лампочки на своих окнах в Пасхальную ночь. С таким предложением выступил в эфире программы "Петербург против коронавируса" на телеканале "Санкт-Петербург" во вторник настоятель храма Сошествия Святого Духа на Апостолов протоиерей Александр Ткаченко.

"Конечно же, нужно этот день встречать дома, украсив стол, проведя его в любви и беседе друг с другом. И я обращаюсь с предложением поддержать акцию "Пасхальные окна" и в пасхальную ночь зажечь или свечу, или лампаду или небольшую лампочку на окне с тем, чтобы сияние этих пасхальных окон поддержало всех нас в этот момент", - сказал Ткаченко.

На официальном сайте Московского патриархата РПЦ в понедельник сообщалось, что акция #окнаПасхи объединит православных христиан, которые не смогут из-за карантина присутствовать в храме на пасхальных богослужениях. Отмечается, что с такой инициативой выступил православный журнал "Фома".

Во всех приходских и монастырских храмах Санкт-Петербургской епархии богослужения в период с 14 по 19 апреля будут проводиться без участия прихожан, соответствующее обращение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия было опубликовано в понедельник. Митрополит поручил настоятелям храмов сообщить прихожанам о совершении богослужений в закрытом режиме, разместив информацию на стендах, страницах приходов в соцсетях и иными доступными средствами, а также попросил клириков и мирян отнестись к этим мерам с пониманием.

На сайте митрополии и в официальных группах православных храмов города в соцсети "ВКонтакте" организованы прямые трансляции будничных и праздничных богослужений. По данным Смольного, к настоящему времени в этом списке - 16 храмов. Трансляцию праздничного пасхального богослужения 19 апреля в Казанском кафедральном соборе можно будет увидеть на сайте Санкт-Петербургской митрополии и в официальной группе собора в социальной сети "ВКонтакте", телевизионную трансляцию проведет телеканал "Санкт-Петербург".

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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