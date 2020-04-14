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Пандемия коронавируса нового типа

ООН запускает кампанию в интернете против дезинформации о коронавирусе

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш призвал мир объединиться перед лицом пандемии, верить в науку и создание вакцины

ООН, 14 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пообещал "наводнить интернет" достоверной информацией и научными данными о коронавирусе в ответ на "пандемию дезинформации". Об этом говорится в распространенном во вторник видеообращении генсека.

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"Настало время науки и солидарности. И все же по миру распространяется "пандемия дезинформации", - отметил он.

"Сегодня я объявляю об ответной инициативе ООН с целью наводнить интернет фактами и научными данными, направленными против распространения недостоверных данных - отравы, ставящей жизни под еще большую угрозу", - сказал Гутерриш.

Он призвал мир объединиться перед лицом пандемии, верить в науку и создание вакцины.

"Для этого мы будем использовать различные социальные сети, с некоторыми из них мы уже в контакте. Очень важно, чтобы люди фокусировались на фактах и научных данных", - пояснил в ходе видеобрифинга во вторник официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия коронавируса нового типа
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