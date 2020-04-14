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Вывозной рейс из Гоа в Москву запланирован на 17 апреля

Ранее стало известно, что отменены вывозные рейсы из Амстердама и Рима

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс Гоа - Москва планируется выполнить 17 апреля, следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале, который создала Минкомсвязь РФ для возвращения россиян на родину.

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"Рейс SU6672 Гоа - Москва, вылетающий 17 апреля в 21:45 (местное время)", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что отменены вывозные рейсы из Амстердама и Рима. При этом рейс из Стамбула в Москву запланирован на 16 апреля, из Дели в Москву - 19 апреля.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги", оператором которого является Минкомсвязь РФ. Как сообщало министерство ранее, в ближайшее время планируется вернуть на родину около 5 тыс. граждан.

Теги
ИндияРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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