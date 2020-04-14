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ВОЗ оставила в силе международный режим ЧС в связи с эпидемией Эболы в ДР Конго

Режим чрезвычайной ситуации был введен летом 2018 года

ЖЕНЕВА, 14 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оставила в силе международный режим чрезвычайной ситуации в связи с продолжающейся с лета 2018 года эпидемией лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом заявил во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС в Женеве.

По его словам, комитет пришел к выводу, что "вспышка Эболы в ДРК продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в здравоохранении, вызывающую международную обеспокоенность". "Я согласился с этой рекомендацией", - сказал глава ВОЗ.

Режим международной ЧС действует в отношении вспышки Эболы в ДРК с июля 2019 года.

Теги
Конго (ДРК)
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